В Тбилиси полиция задержала 46 участников акций в поддержку Саакашвили

Митингующие требуют перевода Саакашвили в гражданскую больницу.

На акциях протеста в столице Грузии Тбилиси полиция в административном порядке задержала 46 активистов оппозиции.

Фото: newsgeorgia.ge

Как сообщают "Новости-Грузия", сегодня с 10:00 акции протеста проходят одновременно перед зданиями Службы госбезопасности, министерства юстиции и министерства здравоохранения.

Митингующие требуют перевода в гражданскую больницу экс-президента Михаила Саакашвили, голодающего в тюрьме уже 41-й день.

В распространенном грузинским МВД заявлении говорится, что полиция задержала активистов "там, где участники акции вышли за пределы, установленные законом о свободе собраний, а также попытались блокировать входы в административные здания".

Большинство задержаний прошли на акции возле здания Службы госбезопасности. На акции перед министерством юстиции лидеры оппозиции заявили, что хотят еще раз напомнить главе ведомства, что он несет личную ответственность за здоровье Михаила Саакашвили.

Также несколько человек были задержаны на акции перед зданием министерства здравоохранения.

Задержание возле здания Службы госбезопасности сопровождалось столкновениями. "Почему вы не задерживаете роSSийских агентов?", "Объясните причины ареста!", "Мы не остановимся!", "Рабы!" – выкрикивали протестующие.

Акция сторонников экс-президента Грузии проходит также у здания Тбилисского городского суда. Участники акции скандируют: "Миша!", "Свободу Мише!", "Рабы Иванишвили!", сообщает "Эхо Кавказа".

Фото: Эхо Кавказа

Фото: Эхо Кавказа

Фото: Эхо Кавказа

Ранее стало известно, что пенитенциарная служба Грузии отказалась доставлять Саакашвили в суд. На проходящем в эти минуты заседании адвокаты Саакашвили требуют его присутствия на процессе.

Напомним, МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Экс-президент был помещен в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных производств еще по двум делам, которые длятся с 2014 года.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

С 6 ноября Саакашвили отказался употреблять лекарства, витамины и поддерживающие препараты. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего политика отвезли в больницу.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что во время перевода в больницу Саакашвили нанесли телесные повреждения. Денисова также заявила, что заключенный политик помещен в больницу, которая не отвечает требованиям консилиума.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными.

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