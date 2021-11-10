Памятник букве "Ї" установили в Тернопольской области

Арт-объект открыли в День украинской письменности и языка.

В городе Лановцы Тернопольской области установили памятник букве "Ї".

Художественный объект под названием "Украинский язык - уникальный" открыли в День украинской письменности и языка, информирует пресс-служба Лановецкого городского совета.

"Статическая фигура буквы "Ї", автором которой является Василий Гудыма, - это украшение общины и единственная арт-инсталляция такого типа в Украине", - говорится в сообщении.

Инициатором создания художественного объекта стал уроженец Лановец поэт Юрий Матевощук.

Памятник из металла установили в центре города на месте памятника "первым комсомольцам Лановецкого района", который был демонтирован после декоммунизации.

Добавим, что "Ї" - это буква, которая сейчас есть только в украинском языке и пряшевском и паннонском вариантах русинского алфавита.

В ноябре 2013-го к Международному дню родного языка на центральной площади в Ровно установили самую высокую в мире букву "Ї". Ее изготовили из деревянного основания и обтянули льняной тканью. Высота буквы составила 3,6 метра.