Регламентный комитет рекомендовал отстранить Лероса от 5 заседаний Рады за оскорбления в адрес Зеленского

Регламентный комитет парламента рекомендовал депутатам отстранить внефракционного Гео Лероса от 5 пленарных заседаний за нецензурные жесты в Верховной Раде.

Об этом сообщил член комитета Павел Фролов в Telegram.

"Такое предложение в соответствии с Регламентом будет голосоваться в парламенте без обсуждения", – отметил Фролов.

На прошлой неделе во время выступления Лерос обратился к находившемуся в парламенте президенту и сказал, что "не боится сказать правду". Он назвал Владимира Зеленского "изменником", после чего показал ему средний палец. Спикер парламента Руслан Стефанчук попросил выключить ему микрофон.

Нардеп Мария Мезенцева отметила, что такое поведение дискредитирует парламент перед международными партнерами, когда в рамках рассмотрения вопросов по теме дают субъективные оценки другим политикам и хамлят.

В тот же день фракция "Слуга народа" обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с просьбой оценить и отреагировать на слова внефракционного нардепа Гео Лероса во время выступления в парламенте.

Лерос и раньше был известен своими критическими и резкими высказываниями в адрес президента. Он попал в парламент по номеру 23 в списке партии "Слуга народа", в 2020 году был исключен из состава одноименной фракции.

Процедуру отстранения депутатов за историю украинского парламента рассматривали всего несколько раз, в том числе и на прошлой неделе – по поводу "слуги народа" Галины Третьяковой, которая прокомментировала смерть коллеги словами "одним врагом меньше".