Аваков и Яценюк опровергли создание партии с Разумковым

Экс-глава МВД уверен, что фейки о едином политическом проекте "РАЯ" продуцируют в Офисе президента

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков и лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк опровергли информацию о создании совместной с Дмитрием Разумковым политической партии.

Сегодня Арсен Аваков рассказал, что информацию о его намерении создать совместную партию с Разумковым, по утверждению журналистов, подтвердили несколько нардепов от "Слуги народа".

"Ответ: нет, не правда, - ответил он на запрос РБК-Украина. - Но нам известно, что после испуга и долгого совещания Ермака и Подоляка, ОП принял решение контратаковать фейками о едином политическом проекте Аваков-Яценюк-Розумков".

Экс-глава МВД подчеркнул, что не планирует участвовать в партии Дмитрия Разумкова.

"Несмотря на то, я желаю успеха и ему, и Гройсману, и Тимошенко, и Смешко, и Ляшко, и Кличко, и многим другим – в работе в Украине на основе профессиональных, а не имитационных действий. Сделаю все, чтобы их усилия создали синергию во благо Украины".

Выдумщикам "этого и других фейков от Ермака и подоляков" Аваков ответил словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум".

Вчера в эфире одного из телеканалов глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко обвинил Разумкова в том, что тот якобы пошел на объединение с Аваковым и Яценюком, назвав это "Блок РАЯ".

Представительница Яценюка Ольга Лаппо в ответе на запрос LB.ua опровергла эту информацию и сообщила, что никакие переговоры о создании политической силы не ведутся.

Напомним, что 5 ноября стало известно о создании Разумовым объединения "Умная политика". 8 ноября экс-спикер Рады обнародовал фамилии 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение. Большинство из них – нардепы от "Слуги народа".

После снятия Разумкова с должности главы парламента он неоднократно говорил, что будет формировать собственную политическую силу.