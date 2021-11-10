В Николаевской области переименовали ул. имени Терешковой в селе, которое отказывалось это делать

Теперь улица будет называться "Молодежная".

В селе Тузлы Николаевской области решили переименовать улицу имени космонавта и депутата "Единой РоSSии" Валентины Терешковой. Раньше там отказывались это сделать, мотивируя это тем, что она названа в честь женщины-космонавта, а не человека, который голосовал за оккупацию Крыма и находился в ЦК КПСС.

Решение об изменении названия было единогласно принято на сессии Кобливского сельского совета, сообщили источники корреспондента LB.ua.

Теперь улица будет называться "Молодежная".

Напомним, 10 сентября журналисту LB.ua Коблевский сельсовет предоставил ответ, что по результатам общественных слушаний, улицу в с. Тузлы решили не переименовывать. Кобливский сельсовет отвечает за Тузлу после укрупнения районов.

По состоянию на 10 ноября улица в честь Терешковой находится в одном городе Николаевской области - Новом Буге, но там запланированы на 15 ноября общественные обсуждения.

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