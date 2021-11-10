Хорватия остается открытой для украинцев, - Кулеба

Это третья страна ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев после исключения нашего государства из "зеленого списка".

Хорватия остается открытой для украинцев, - Кулеба
Фото: focus.ua

Третья страна Европейского Союза – Республика Хорватия – сохранила возможность въезда для украинцев после исключения нашего государства из "зеленого списка".

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор", - написал Кулеба в твиттере.

По словам Министра, МИД продолжает работать с партнерами в странах Европейского Союза для сохранения свободы путешествий украинцев.

Напомним, на этой неделе Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" стран. Это означает, что теперь каждое государство-член Союза должно самостоятельно устанавливать правила, по которым украинцы могут путешествовать, в том числе и в туристических целях.

Вчера Кипр сообщил, что не будет ограничивать въезд для украинцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. Вслед за Кипром разрешение на въезд для вакцинированных украинцев сохранила Эстония.

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