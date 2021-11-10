ВАКС отправил за решетку бывшего гендиректора Чернобыльского спецкомбината

Экс-чиновнику назначили три с половиной года тюрьмы.

ВАКС отправил за решетку бывшего гендиректора Чернобыльского спецкомбината
Фото: Макс Требухов

Высший антикоррупционный суд признал виновным в коррупции бывшего гендиректора ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" Михаила Грабчука.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По приговору суда, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 17 тыс. гривен за злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Кодекса). Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск по делу о возмещении имущественного ущерба в 1 миллион гривен.

Дело касается событий 2016 года, когда действующий тогда директор комбината Грабчук подписал ряд соглашений о закупке дизтоплива с победителем аукциона, затем необоснованно согласовал повышение цены договора. В результате предприятие получило более дорогое топливо в меньших объемах, чем было указано в договорах.

Сумма ущерба, нанесенного ГСП, оценивается в 1 млн гривен.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения.

Чернобыльский спецкомбинат занимается обеспечением и поддержанием барьерной функции зоны отчуждения и поддержкой ее инфраструктуры.

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