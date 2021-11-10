Парламент Чили проголосовал за импичмент президента из-за оффшорного скандала

Каденция Себастьяна Пиньеры может завершиться досрочно.

Парламент Чили проголосовал за импичмент президента из-за оффшорного скандала
Фото: camara.cl

Нижняя палата парламента Чили во вторник, 9 ноября, проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры, информацию о котором нашли в оффшорной утечке Pandora Papers.

Об этом сообщает Reuters.

После почти 22-часовых дебатов за отставку президента проголосовали минимально необходимые 78 депутатов парламента, против были 67, еще трое воздержались. В Сенате за импичмент Пиньеры понадобится две трети голосов.

Отставка президента в Чили была инициирована в связи с тем, что в Pandora Papers содержались новые подробности по продаже Пиньерой горнодобывающей компании Minera Dominga в 2010 году. Тогда он первый год занимал пост президента Чили.

В 2010 году семья продала свою долю за 152 миллиона долларов другу президента бизнесмену Карлосу Делано. Часть сделки провели на Британских Виргинских островах. Платеж был разбит на три части, последнюю из которых лидер страны получил лишь после того, как правительство отказалось признавать земли, где находится шахта, заповедными.

Уходящий с должности в начале следующего года Пиньера отверг обвинения. Он настаивает, что все детали контракта были проверены в ходе судебного разбирательства и никаких нарушений в нем не нашли.

Менее чем через две недели в Чили пройдут президентские и парламентские выборы. Согласно опросам, у них лидирует правый кандидат Хосе Антонио Каст.

Пиньера, который был 34 президентом Чили в 2010-2014 годах, а с 2018 года является 36 президентом, на этих выборах не баллотируется.

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