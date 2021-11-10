Украина усиливает охрану границы с Беларусью, - Енин

В МВД заявляют, что ситуация на границе полностью контролируется.

На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. Пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в комментарии РБК-Украина, сообщает пресс-служба МВД .

"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины", - рассказал он.

Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится укрепление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", - сообщил представитель МВД .

Евгений Енин отметил, что за последнюю неделю на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем идти в Польшу .

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации, в том числе и в среде лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции", - отметил первый замминистра.

Напомним, в ночь на 10 ноября две группы мигрантов прорвались через границу Польши . Всех их задержали и отправили в Беларусь .

В Польше убеждены, что за миграционным кризисом на границе с Беларусью стоит РоSSия. В Варшаве считают, что по плану Путина, поток мигрантов должен дестабилизировать Европейский Союз.

Из-за критической ситуации с наплывом иностранцев Литва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение.