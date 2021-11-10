Украина усиливает охрану границы с Беларусью, - Енин

В МВД заявляют, что ситуация на границе полностью контролируется.

Украина усиливает охрану границы с Беларусью, - Енин
Фото: Макс Требухов

На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. Пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в комментарии РБК-Украина, сообщает пресс-служба МВД.

"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины", - рассказал он.

Енин отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится укрепление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", - сообщил представитель МВД.

Евгений Енин отметил, что за последнюю неделю на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем идти в Польшу.

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации, в том числе и в среде лиц, которые могут способствовать организации таких каналов миграции", - отметил первый замминистра.

Напомним, в ночь на 10 ноября две группы мигрантов прорвались через границу Польши. Всех их задержали и отправили в Беларусь.

В Польше убеждены, что за миграционным кризисом на границе с Беларусью стоит РоSSия. В Варшаве считают, что по плану Путина, поток мигрантов должен дестабилизировать Европейский Союз.

Из-за критической ситуации с наплывом иностранцев Литва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение.

Вчера Евросоюз ввел визовые ограничения для белорусских чиновников в ответ на миграционный кризис, спровоцированный режимом Александра Лукашенко. Обычные граждане Беларуси продолжат пользоваться условиями соглашения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКООдри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
Блок рекламы


Похожие новости
Украина до конца недели получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, - ЛяшкоУкраина до конца недели получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, - Ляшко
Украина откроет новые КПП на границе с РумыниейУкраина откроет новые КПП на границе с Румынией
В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)В Беларуси у границы с Польшей собралась толпа мигрантов, начался прорыв (обновлено)
Украина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в КрымуУкраина ждет первого доклада Генсекретаря Совета Европы по ситуации в Крыму
Хмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрануХмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану
Рада ратифицировала последнее межправительственное соглашение с Беларусью, подписанное до ухудшения отношенийРада ратифицировала последнее межправительственное соглашение с Беларусью, подписанное до ухудшения отношений
Польша сообщила о новой провокации на границе с БеларусьюПольша сообщила о новой провокации на границе с Беларусью
Минобороны опровергло информацию о наращивании РоSSией войск у границы УкраиныМинобороны опровергло информацию о наращивании РоSSией войск у границы Украины
Украина готова помочь оставшимся без газа из-за аварии Венгрии и СербииУкраина готова помочь оставшимся без газа из-за аварии Венгрии и Сербии
РоSSия снова наращивает войска у границы с Украиной, и это не учения, - Washington PostРоSSия снова наращивает войска у границы с Украиной, и это не учения, - Washington Post
Последние новости
Подгружаем последние новости