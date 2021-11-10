Эстония вслед за Кипром сохранила разрешение на въезд для вакцинированных украинцев

Въезд без прививки, но с ПЦР-тестом запрещен.

Эстония вслед за Кипром сохранила разрешение на въезд для вакцинированных украинцев
Фото: Alliestate

Уже вторая страна Европейского Союза – Эстония – не стала закрывать границы для украинцев после исключения нашего государства из "зеленого списка".

Все возможности путешествий сохранены для граждан, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Согласно информации на сайте TripAdvisor, в Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, привитых всеми вакцинами, официально используемыми в Украине, включая Coronavac (не утвержден на уровне ЕС, но рекомендован ВОЗ).

С момента последней прививки от ковида должно пройти не больше года.

Невакцинированные могут въехать только по уважительной причине.

"Украинцы, не имеющие полного курса вакцинации и прибывающие в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или, как альтернатива, за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и предъявить справку об отрицательном результате. Такие лица также подлежат 10-дневной самоизоляции", – отметили в МИД.

Подробно о том, как после внесения в "красный список" смогут ездить украинцы, читайте в материале "Европа снова закрывается. Куда и как путешествовать украинцам".

Напомним, на этой неделе Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка" стран. Это означает, что теперь каждое государство-член Союза должно самостоятельно устанавливать правила, по которым украинцы могут путешествовать, в том числе и в туристических целях.

Вчера Кипр сообщил, что не будет ограничивать въезд для украинцев, которые вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест.

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