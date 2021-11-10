В Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали бывшего мэра Симеиза

Юрий Ломенко еще недавно работал в оккупационной власти Ялты.

Оккупационные власти Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины бывшего мэра Симеиза Юрия Ломенко.

Об этом сообщается на сайте ФСБ.

"Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности", - сказано в пресс-релизе.

Имени подозреваемого в сообщении нет, но ФСБ опубликовала оперативное видео задержания, на котором подозреваемый называет себя Ломенко.

Юрий Ломенко исполнял обязанности мэра Симеиза после убийства поселкового головы Кирилла Костенко в начале 2013 года. После оккупации полуострова Россией Ломенко остался в Крыму и стал депутатом оккупационного совета Ялты.

9 ноября ялтинские СМИ сообщили, что Ломенко досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Теперь ему инкриминируют ст. 275 Уголовного кодекса РоSSии – государственная измена в форме шпионажа. Ломенко грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.