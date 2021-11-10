В Херсонской области депутата облсовета от партии Колыхаева задержали на 300 тыс. грн взятки

Кульчиковский, по данным СМИ, обещал за деньги лоббировать выкуп информационного табло аэропорта без тендера.

Депутат Херсонского областного совета от партии Игоря Колыхаева "Нам здесь жить" Сергей Кульчиковский был задержан на взятке в размере 300 тыс. гривен.

Об этом сообщает херсонское издание МОСТ со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований.

По мнению следствия, Кульчиковский, используя свои властные полномочия, потребовал деньги за вынесение на рассмотрение бюджетной комиссии вопроса увеличения стоимости информационного табло международного аэропорта "Херсон" и последующего лоббирования вопроса на сессии Херсонского областного совета. Таким образом, стоимость телекоммуникационной системы, которую Херсонский областной совет планирует выкупить у предпринимателя, должна была увеличиться с 400 тыс. гривен до 950 тыс. гривен.

Депутат был задержан в момент передачи части взятки.

Фото: most.ks.ua

Издание отмечает, что вопрос о выкупе без тендера у предпринимателя информационного табло, уже несколько лет висящего в здании аэропорта, но за которое до сих пор не заплатили, дважды выносили на бюджетную комиссию, но депутаты отказались выделять деньги фирме без тендера.

На задержание своего соратника еще вчера отреагировал мэр Херсона Игорь Колыхаев. Он намекнул, что Кульчиковского задержали по "политическому заказу".

Сергей Кульчиковский избран в Херсонский областной совет от Скадовска.