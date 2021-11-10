Мигранты прорвались через границу Польши
Всех задержали и отправили в Беларусь.
Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши. По последним данным, все нарушители границы задержаны.
Об этом передает радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу.
"Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером пограничники сообщили, что к линии границы вернули только некоторых мигрантов. Других разыскивали. Пресс-секретарь подразделения пограничной службы Подляшья Катажина Зданович проинформировала, что в обоих случаях ограждение было пробито силой.
Польская полиция в ночь на среду в Twitter опубликовала фото сидящих на земле мигрантов и подписала его: "Речь идет о тех людях, которые были арестованы полицией".
"В отношении них было вынесено решение выдворить с территории Польши. Их доставили на государственную границу. Другие группы мигрантов не пытались пересечь государственную границу во вторник", - сообщил Радио Люблин представитель польских пограничников.
Возле пропускного пункта "Кузьница", где пытались прорвать границу Польши 8 ноября, ситуация спокойная. Сообщается, что на белорусской стороне находятся по меньшей мере несколько сотен человек.
"По данным польских служб, мигранты получили еду от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят и белорусские службы", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 ноября возле польской границы в Беларуси собралась толпа мигрантов с Ближнего Востока. Позже они попытались прорваться, однако польские пограничники остановили нарушителей. Белорусское госагентство БелТА сообщало, что большинство из расположившихся вдоль границы беженцев - курды.
Белорусские власти заявили, что мигранты пришли к границе с Польшей по собственной воле. Таким образом, они якобы попытались "привлечь внимание международной общественности к действиям Польши по несоблюдению прав человека".
В Польше убеждены, что за миграционным кризисом на границе с Беларусью стоит РоSSия. В Варшаве считают, что по плану Путина, поток мигрантов должен дестабилизировать Европейский Союз.