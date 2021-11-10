Мигранты прорвались через границу Польши

Всех задержали и отправили в Беларусь.

Две большие группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу и оказались на территории Польши. По последним данным, все нарушители границы задержаны.

Фото: Polska Policja/Twitter

Об этом передает радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу.

"Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером пограничники сообщили, что к линии границы вернули только некоторых мигрантов. Других разыскивали. Пресс-секретарь подразделения пограничной службы Подляшья Катажина Зданович проинформировала, что в обоих случаях ограждение было пробито силой.

Польская полиция в ночь на среду в Twitter опубликовала фото сидящих на земле мигрантов и подписала его: "Речь идет о тех людях, которые были арестованы полицией".

"В отношении них было вынесено решение выдворить с территории Польши. Их доставили на государственную границу. Другие группы мигрантов не пытались пересечь государственную границу во вторник", - сообщил Радио Люблин представитель польских пограничников.

Возле пропускного пункта "Кузьница", где пытались прорвать границу Польши 8 ноября, ситуация спокойная. Сообщается, что на белорусской стороне находятся по меньшей мере несколько сотен человек.

"По данным польских служб, мигранты получили еду от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят и белорусские службы", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября возле польской границы в Беларуси собралась толпа мигрантов с Ближнего Востока. Позже они попытались прорваться, однако польские пограничники остановили нарушителей. Белорусское госагентство БелТА сообщало, что большинство из расположившихся вдоль границы беженцев - курды.

Белорусские власти заявили, что мигранты пришли к границе с Польшей по собственной воле. Таким образом, они якобы попытались "привлечь внимание международной общественности к действиям Польши по несоблюдению прав человека".

В Польше убеждены, что за миграционным кризисом на границе с Беларусью стоит РоSSия. В Варшаве считают, что по плану Путина, поток мигрантов должен дестабилизировать Европейский Союз.

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