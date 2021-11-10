Человечеству может понадобиться ежегодная вакцинация от COVID-19, - руководитель Pfizer

По словам руководителя Pfizer, третья, бустерная, доза "дает очень высокий уровень защиты", который превышает даже максимальный уровень после двух первых прививок.

:Человечеству может понадобиться ежегодная вакцинация от COVID-19, - руководитель Pfizer
Фото: Укрінформ

Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла высказал предположение, что человечеству придется свыкнуться с ежегодной ревакцинацией от COVID-19.

Об этом он сказал во вторник во время выступления в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет", передает "Укринформ".

По словам руководителя Pfizer, третья, бустерная, доза "дает очень высокий уровень защиты", который превышает даже максимальный уровень после двух первых прививок.

"Но вопрос в том, сколько это продлится. Мы знаем, что через шесть месяцев после второй дозы мы наблюдали снижение иммунитета. Нам нужно наблюдать в течение шести-семи-восьми или даже девяти месяцев после введения бустерной дозы", - отметил Бурла.

По его словам, предварительные оценки свидетельствуют, что после третьей дозы иммунитет будет оставаться сильным в течение года. Но, добавил он, окончательные результаты научных исследований не всегда оправдывают ожидания.

"Нам нужно подождать и увидеть. Однако вероятный сценарий – это ежегодная ревакцинация", - заметил Бурла.

Напомним, на прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью было госпитализировано 34 333 человека, из них свыше 91%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.

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