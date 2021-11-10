:Человечеству может понадобиться ежегодная вакцинация от COVID-19, - руководитель Pfizer

По словам руководителя Pfizer, третья, бустерная, доза "дает очень высокий уровень защиты", который превышает даже максимальный уровень после двух первых прививок.

Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла высказал предположение, что человечеству придется свыкнуться с ежегодной ревакцинацией от COVID-19.

Об этом он сказал во вторник во время выступления в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет", передает "Укринформ".

По словам руководителя Pfizer, третья, бустерная, доза "дает очень высокий уровень защиты", который превышает даже максимальный уровень после двух первых прививок.

"Но вопрос в том, сколько это продлится. Мы знаем, что через шесть месяцев после второй дозы мы наблюдали снижение иммунитета. Нам нужно наблюдать в течение шести-семи-восьми или даже девяти месяцев после введения бустерной дозы", - отметил Бурла.

По его словам, предварительные оценки свидетельствуют, что после третьей дозы иммунитет будет оставаться сильным в течение года. Но, добавил он, окончательные результаты научных исследований не всегда оправдывают ожидания.

"Нам нужно подождать и увидеть. Однако вероятный сценарий – это ежегодная ревакцинация", - заметил Бурла.

Напомним, на прошлой неделе в Украине с коронавирусной болезнью было госпитализировано 34 333 человека, из них свыше 91%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.