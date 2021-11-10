СБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружием

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины в ходе спецоперации в Луганской области задержала уголовника на попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат.

Как сообщает пресс-служба СБУ , во время проведения следственно-оперативных действий правоохранители обнаружили у злоумышленника более полукилограмма тротила, 4 гранаты и средство инициации взрыва.

"Установлено, что житель Станицы Луганской, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, пытался наладить канал нелегального сбыта средств поражения. Своих клиентов он подыскивал из-за личных связей в криминальных кругах", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Кроме того, в Луганской области обнаружен схрон с арсеналом боеприпасов участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Среди изъятого – более 60 артиллерийских снарядов калибром 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию.

Сотрудники СБУ установили местонахождение тайника в ходе отработки оперативной информации. Укрытие было обустроено в районе насосной станции на берегу г. Северский Донец.

По вскрытым фактам продолжаются безотлагательные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

Напомним, 21 сентября во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила настоящий схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.