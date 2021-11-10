СБУ заблокировала выплаты "мертвым душам" в ОРДЛО

Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе на умерших.

Как сообщает пресс-служба СБУ , организовал "схему" житель Константиновки, бывший работник правоохранительных органов. Злоумышленник подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий и отдавал их в органы соцзащиты. Там его подельники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.

Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тыс. грн. Противоправная схема действовала более года и нанесла государству миллионный ущерб.

Правоохранители провели 11 обысков по местам фактического проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур. В ходе обысков изъята документация, электронная техника и мобильные телефоны, банковские карты и т.д.

Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Кабинет Министров Украины на своем заседании 22 сентября разрешил жителям оккупированных территорий для получения соцвыплат проходить идентификацию удаленно.