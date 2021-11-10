Кипр сохранил возможность въезда для украинцев, но есть условия

Для въезда нужно пройти полный курс вакцинации или предоставить отрицательные COVID-тесты (до и по прибытии).

Кипр сохранил возможность въезда для украинцев, но есть условия
Фото: turoboz.ru

Кипр сохранил возможность въезда для украинцев при полной вакцинации или наличии негативных тестов на COVID-19.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или негативные тесты (до и по прибытии)", - написал Кулеба.

Подробные условия въезда в Кипр доступны на странице МИД Украины.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.
Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).

МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців??

Всі умови в’їзду до Кіпру?https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Напомним, Европейский Союз во вторник, 9 ноября, официально уведомил о решении ввести ограничения на въезд для граждан Украины из-за вспышки COVID-19.

На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что несмотря на исключение из "зеленого списка", тотального закрытия границ Евросоюза для граждан Украины не будет. "Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - заявил министр.

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