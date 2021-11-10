Кипр сохранил возможность въезда для украинцев, но есть условия

Напомним, Европейский Союз во вторник, 9 ноября, официально уведомил о решении ввести ограничения на въезд для граждан Украины из-за вспышки COVID-19.
На прошлой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал, что несмотря на исключение из "зеленого списка", тотального закрытия границ Евросоюза для граждан Украины не будет. "Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - заявил министр.