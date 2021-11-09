Хотели сделать инвалидом: СБУ предотвратила нападение на местного депутата Херсонщины

Злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

Хотели сделать инвалидом: СБУ предотвратила нападение на местного депутата Херсонщины

Служба безопасности предотвратила нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, в ходе спецоперации задержан "заказчик" преступления. Им оказался председатель этой ОТГ. Злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

"По данным следствия, глава одной из территориальных общин Херсонщины подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом. По данным следствия, заказчик преступления имел с мужчиной коммерческий конфликт. За избиение потерпевшего с особой жестокостью злоумышленник обещал 7 тыс. долл. США" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль потерпевшего и сделали соответствующие "подтверждающие" фотоматериалы.

Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи "нападающему" второй части денег.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 5 ноября Служба безопасности Украины сообщила о прекращении незаконной деятельности группы лиц, присваивавших выделенные на строительство Подольского моста в Киеве средства.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
В суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИКВ суд направлено 56 дел из-за нарушений на выборах мэра Харькова, - ЦИК
ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"ВСУ увеличат число ударных беспилотников "Байрактар"
"Антивакцинаторы" вышли на митинг в центре Киева и перекрыли движение возле Верховной Рады"Антивакцинаторы" вышли на митинг в центре Киева и перекрыли движение возле Верховной Рады
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатамиЦИК признала Козыря, Войцеховского и Кострийчука избранными народными депутатами
Под Одессой напали на депутата из Херсонской областиПод Одессой напали на депутата из Херсонской области
Хмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрануХмельницкой журналистке, на которую было совершено нападение, предоставили вооруженную охрану
Мэр Свалявы из "Слуги народа" уволился из-за конфликта с депутатамиМэр Свалявы из "Слуги народа" уволился из-за конфликта с депутатами
Парламент собирается сделать в ноябре три пленарных недели подрядПарламент собирается сделать в ноябре три пленарных недели подряд
СБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутатаСБУ задержала "лоббиста" шоу-бизнеса, который хотел подкупить народного депутата
У НАБУ более десятка заявлений о получении депутатами денег "в конвертах", - СытникУ НАБУ более десятка заявлений о получении депутатами денег "в конвертах", - Сытник
За время пандемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из антиковидного фондаЗа время пандемии СБУ предотвратила хищение 1 млрд грн из антиковидного фонда
В организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВДВ организме умершего депутата Полякова обнаружили еще одно вещество, - МВД
СБУ обнародовала записи переговоров уличенных во взяточничестве депутата и чиновников Полтавского горсоветаСБУ обнародовала записи переговоров уличенных во взяточничестве депутата и чиновников Полтавского горсовета
Последние новости
Подгружаем последние новости