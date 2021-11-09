Хотели сделать инвалидом: СБУ предотвратила нападение на местного депутата Херсонщины

Злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

Служба безопасности предотвратила нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По информации правоохранителей, в ходе спецоперации задержан "заказчик" преступления. Им оказался председатель этой ОТГ. Злоумышленник хотел, чтобы "потерпевшему" нанесли тяжкие телесные повреждения, которые привели бы к увечью и инвалидности.

"По данным следствия, глава одной из территориальных общин Херсонщины подыскивал исполнителя нападения на местного депутата, занимающегося аграрным бизнесом. По данным следствия, заказчик преступления имел с мужчиной коммерческий конфликт. За избиение потерпевшего с особой жестокостью злоумышленник обещал 7 тыс. долл. США " , – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители провели на окраине Одессы имитацию нападения на автомобиль потерпевшего и сделали соответствующие "подтверждающие" фотоматериалы.

Заказчик преступления был задержан в одном из поселков Николаевской области после передачи "нападающему" второй части денег.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.