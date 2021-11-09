Судью Черниговского окружного админсуда поймали на взятке в 20 тыс. долларов

Деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца.

Фото: НАБУ

Судью Черниговского окружного административного суда разоблачили на получении 20 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным правоохранителей, деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Взятку он получил двумя траншами: 7 тыс. дол. США авансом, до вынесения нужного решения, и 13 тыс. дол. США – по факту исполненной договоренности.

Отмечается, что судью разоблачили сразу после получения второго транша. Лицо задержано в порядке ст. 208, ст. 482 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, в конце октября в Киевской области военная контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупцию в одном из районных центров комплектования и социальной поддержки и задержала по подозрению в систематическом получении взяток военного комиссара учреждения.