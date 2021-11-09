Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО

Ее кандидатуру поддержали 155 членов исполкома ЮНЕСКО.
Фото: bhrt.ba
Генеральным директором Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) переизбрали на второй срок Одри Азулу.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.
"Искренне поздравляю Одри Азуле, которая только что была переизбрана генеральным директором ЮНЕСКО", - отметил Зеленский.
Он отметил, что на выборах в исполкоме ЮНЕСКО кандидатура Азуле получила 155 голосов "за". "Это решение, которое Украина полностью поддерживает", - отметил Зеленский.
Щиро вітаю @AAzoulay, яка щойно була переобрана Генеральною директоркою @UNESCO. Одрі Азулє розпочинає свій другий термін з переконливої перемоги – 155 голосів «за». Це рішення, яке Україна цілковито підтримує. #unesco75
Бывший министр культуры Франции Одри Азуле была избрана генеральным директором ЮНЕСКО в октябре 2017 года.
В этой должности она заменила болгарку Ирину Бокову, возглавлявшую ЮНЕСКО в течение восьми лет. Правление Боковой было омрачено финансовыми проблемами и критикой по поводу принятия в состав организации Палестинской автономии в качестве полноправного члена.