Одри Азуле переизбрали гендиректором ЮНЕСКО

Генеральным директором Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) переизбрали на второй срок Одри Азулу.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter .

"Искренне поздравляю Одри Азуле, которая только что была переизбрана генеральным директором ЮНЕСКО", - отметил Зеленский.

Он отметил, что на выборах в исполкоме ЮНЕСКО кандидатура Азуле получила 155 голосов "за". "Это решение, которое Украина полностью поддерживает", - отметил Зеленский.

Щиро вітаю @AAzoulay , яка щойно була переобрана Генеральною директоркою @UNESCO . Одрі Азулє розпочинає свій другий термін з переконливої перемоги – 155 голосів «за». Це рішення, яке Україна цілковито підтримує. #unesco75 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2021

Бывший министр культуры Франции Одри Азуле была избрана генеральным директором ЮНЕСКО в октябре 2017 года.

В этой должности она заменила болгарку Ирину Бокову, возглавлявшую ЮНЕСКО в течение восьми лет. Правление Боковой было омрачено финансовыми проблемами и критикой по поводу принятия в состав организации Палестинской автономии в качестве полноправного члена.