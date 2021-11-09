Литва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение

ЧП вводится на границе с Беларусью из-за критической ситуации с мигрантами.

Литва впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение
Фото: http://belprauda.org

Сейм Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за критической ситуации с наплывом иностранцев.

ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукли и Вильнюсе.

Постановление о введении ЧП принято 122 голосами "за", один член сейма был против, передает "Интерфакс-Украина".

Премьер Ингрида Шимоните отметила, что ЧП объявляется впервые в истории Литвы после восстановления независимости. Она уточнила, что одни ограничения будут действовать для незаконно пересекших границу мигрантов, другие - для жителей Литвы.

С введением ЧП будет ограничено движение транспорта в пограничной зоне без разрешения пограничников, будет действовать запрет на въезд на эту территорию для литовцев, за исключением местных жителей, а также тех, у кого на этой территории есть недвижимость и подтверждающие это документы. На территории, где вводится ЧП, спецслужбы смогут проверять транспорт и лиц, их вещи на предмет незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ, они смогут задерживать нарушителей закона, здесь также будут запрещены собрания.

Мигрантам, попавшим в Литву и расселенным здесь, во время действия ЧП ограничат права на переписку, телефонные разговоры, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Правительство предложило сейму ввести ЧС на границе с Беларусью из-за ситуации возле границы с соседней Польшей, где с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов. В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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