Зеленский созывает заседание СНБО

Заседание пройдет завтра.

Зеленский созывает заседание СНБО
Фото: president.gov.ua

В среду, 10 ноября, по поручению президента состоится очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября в 13:30 в Киеве заседания СНБО Украины. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - сказано в сообщении.

О повестке дня заседания официальной информации нет.

По данным агентства Интерфакс-Украина, заседание будет посвящено вопросам в сфере энергетики и ситуации на восточном и северном участках украинской границы.

По результатам заседания СНБО 23 октября Алексей Данилов заявил, что Кабмин получил поручение принять меры по обеспечению бесперебойных поставок газа бытовым, а также ряду других потребителей.

Кроме того, СНБО инициировал обращение к международным организациям о готовности Украины прокачивать через свою ГТС дополнительно 55 миллиардов кубов сверх 40 миллиардов кубов, которые Украина обязалась качать по контракту с "Газпромом" ежегодно до 2024 года.

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