Минветеранов объяснило предоставление статуса УБД заместителю секретаря СНБО Демченко

СМИ писали, что в 2010 году Демченко лоббировал "Харьковские соглашения".

Министерство по делам ветеранов обнародовало ответ на запрос о получении статуса участника боевых действий (УБД) нынешним заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Русланом Демченко.

В Минветеранов заявляют, что чиновник получил статус в соответствии с требованиями закона на основании предоставленных документов, подтверждающих его участие в антитеррористической операции на Донбассе. "Статус участника боевых действий Демченко Р. М. как принимавшему непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, был предоставлен в 2020 году на основе сведений о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это проработано согласно выписке из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжению главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", – говорится в обнародованном документе.

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

Фото: facebook.com/mva.gov.ua

На прошлой неделе "Схемы" рассказали, что нынешний заместитель секретаря СНБО Демченко в 2010 году лоббировал "харьковские соглашения". Тогда Демченко занимал должность замминистра иностранных дел Украины.

Журналисты также выяснили, что Демченко попадал под люстрацию, но Офис президента засекретил результаты проверки, а его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственные посты.

Руслан Демченко работал дипломатом при всех президентах, кроме Кравчука, а также временно представлял Украину в Минском процессе.

В сентябре 2014-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Руслана Демченко своим советником.

В октябре 2018-го Демченко временно заменял Леонида Кучму на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В июле 2019-го Зеленский переназначил Демченко советником президента. Он по-прежнему занимался "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией .