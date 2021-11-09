Львовский областной совет признал напрасными обещания властей сдержать повышение цен на тепло

Львовский областной совет признал неэффективной и неоперативной работу органов центральной исполнительной власти и НАК "Нафтогаз" по предотвращению повышения цен на газ и тепло.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 9 ноября, сообщил бывший глава облсовета, ныне депутат от "Европейской Солидарности" Александр Ганущин.

"Львовский областной совет признал неэффективной и неоперативной работу органов центральной исполнительной власти и НАК "Нафтогаз" по выполнению договоренностей, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном сезоне 2021/2022", - сообщил Ганущин.

Депутат добавил, что голосование состоялось при попытках снять вопрос с повестки дня. Также он обнародовал результаты голосования по фракциям.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Высокопоставленные должностные лица неоднократно уверяли, что этого отопительного сезона тарифы повышать не будут.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут увеличиваться, "несмотря на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на страшную цену более 1000 долларов за тысячу кубометров".

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве под председательством Президента Владимира Зеленского, был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов. Согласно документу, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

Однако по состоянию на 26 октября менее 10% бюджетных учреждений смогли заключить с "Нефтегаз Трейдинг" договоры на закупку газа по ценам из меморандума.