Львовский областной совет признал напрасными обещания властей сдержать повышение цен на тепло

Решение было принято на сегодняшнем заседании.

Львовский областной совет признал напрасными обещания властей сдержать повышение цен на тепло
Фото: khersondaily.com

Львовский областной совет признал неэффективной и неоперативной работу органов центральной исполнительной власти и НАК "Нафтогаз" по предотвращению повышения цен на газ и тепло.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 9 ноября, сообщил бывший глава облсовета, ныне депутат от "Европейской Солидарности" Александр Ганущин.

"Львовский областной совет признал неэффективной и неоперативной работу органов центральной исполнительной власти и НАК "Нафтогаз" по выполнению договоренностей, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном сезоне 2021/2022", - сообщил Ганущин.

Депутат добавил, что голосование состоялось при попытках снять вопрос с повестки дня. Также он обнародовал результаты голосования по фракциям.

Фото: facebook.com/ganushchynoleksandr

Высокопоставленные должностные лица неоднократно уверяли, что этого отопительного сезона тарифы повышать не будут.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не будут увеличиваться, "несмотря на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на страшную цену более 1000 долларов за тысячу кубометров".

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое состоялось в Киеве под председательством Президента Владимира Зеленского, был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов. Согласно документу, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

Однако по состоянию на 26 октября менее 10% бюджетных учреждений смогли заключить с "Нефтегаз Трейдинг" договоры на закупку газа по ценам из меморандума.

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