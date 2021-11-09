Суд над Саакашвили начнется 10 ноября в Тбилиси, – адвокат

Адвокат заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен находиться в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - цитирует Басилаю агентство "Интерфакс-Украина".

Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

Напомним, МВД Грузии возбудило против Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Экс-президент был помещен в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных производств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.

Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

С 6 ноября Саакашвили отказался употреблять лекарства, витамины и поддерживающие препараты. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего политика отвезли в больницу.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что во время перевода в больницу Саакашвили нанесли телесные повреждения. Денисова также заявила, что заключенный политик помещен в больницу, которая не отвечает требованиям консилиума.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными. На 9 ноября Саакашвили голодает 40 дней.