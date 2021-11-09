"Это сразу втянет в этот водоворот РоSSию. А это ядерное государство".

Александр Лукашенко предостерег Польшу от применения армии против мигрантов.

В интервью роSSийскому пропагандисту Игорю Коротченко он сказал, что это может привести к началу войны и силовому противостоянию с Россией .

"В современном мире браться за оружие – это смерти подобно. Это самоубийство. Тем более здесь, в центре Европы. И тем более на границе с Беларусью. Ведь здесь всегда, на этом куске земли, все войны разворачивались, отсюда все начиналось. Что, история ничему не учит? И потому бороться против мигрантов "Леопардами" - вы меня извините", - заявил Лукашенко.

"Мы спокойно этому противодействуем, мы не задираемся. Потому что мы знаем, что, не дай Бог, мы допустим ошибку, если споткнемся - это сразу втянет в этот водоворот РоSSию. А это ядерное государство. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести", – добавил он.

Напомним, что с июня 2021 г. белорусский режим начал целенаправленно организовывать транзит мигрантов в страны Евросоюза . Сначала жертвой избрали Литву, затем – Латвию и Польшу .