ДБР назвало членов "ОПГ Януковича" по делу об убийствах на Майдане

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении девяти бывших высокопоставленных должностных лиц, которым инкриминируют участие в организованной преступной группе Виктора Януковича и причастности к убийствам на Майдане во время Революции достоинства.

Об этом сообщается на сайтах ДБР и Офиса генерального прокурора.

Новые или измененные подозрения получили:

бывший министр обороны Павел Лебедев

бывший глава СБУ Александр Якименко

бывший первый заместитель председателя СБУ – руководитель Антитеррористического центра Владимир Тоцкий

бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко

бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк

бывший начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк

бывший и.о. начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Валерий Коряк

бывший заместитель начальника Главного управления - начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петр Федчук

бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк

Им инкриминируют совершение "в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического акта" (ч.3 ст.28, ст.340; ч.3 ст.28 ч.3 ст.27, ч.3 ст.365, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, п. п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.3 ст. 28, ч.3 ст.27, ч.2 ст.15, п. п. 1, 5, 12 ч.2 ст.115, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.2 ст. .121, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины).

Этот эпизод касается событий 18-20 февраля 2014 года, когда погибли 67 человек, пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов.

Кроме того, бывшему министру внутренних дел, руководителю ГУМВД Украины в г. Киеве , его заместителю и командиру столичного "Беркута" сообщили о подозрении в организации террористического акта в отношении демонстрантов, совершавших 18 февраля 2014 года уличное шествие с Майдана Незалежности к зданию Верховной Рады на поддержку голосования народными депутатами Украины за возвращение в Конституцию 2004 года. В результате теракта была причинена смерть 4 лицам и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек (ч.3 ст.28, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины).

"Сообщение о подозрении осуществлено на основании доказательств, собранных за 8 лет, и является предпосылкой для дальнейшего завершения досудебного расследования и открытия материалов для ознакомления стороне защиты", - заявили в ДБР.

Всех подозреваемых планирует судить заочно.

Напомним, что Янукович как вероятный руководитель этого ОПГ получил подозрения на прошлой неделе.