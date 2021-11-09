Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления о создании ВСК для расследования смерти Полякова

Текст документа пока не обнародован.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (группа "За будущее") зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию убийства народного депутата Антона Полякова.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект постановления зарегистрирован под №6300. Текст документа пока не обнародован.

9 ноября проект постановления был передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ночью 8 октября Полякова нашли мертвым в Днепровском районе Киева . Офис генерального прокурора сначала заявил, что он умер в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Позже токсикологическая экспертиза обнаружила в его теле следы алкоголя и метадона, а также – димедрола. Представитель МВД отметил, что эту смесь Поляков получил не в аптеке. Впрочем, как эти вещества попали в организм бывшего нардепа, в МВД не комментируют.

Полиция рассматривает две версии смерти – естественная вследствие болезней и отравления как самостоятельного, так и посторонними лицами. Правоохранители также установили всех людей, с которыми в ночь смерти контактировал Поляков.

Скороход уверена, что Полякова убили.

Скороход и Поляков были исключены из фракции "Слуга народа" в ноябре 2019 года.