В Донецкой области задержали чиновников, присваивавших пенсии жителей ОРДЛО

Почти два года дельцы присваивали в среднем 400 тыс. грн ежемесячно.

В Донецкой области разоблачены должностные лица госучреждений, которые незаконно завладевали соцвыплатами граждан с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следствие установило, что житель Константиновки и должностные лица Пенсионного фонда, Фонда социального страхования Украины в Донецкой области, управления социальной защиты населения городского совета и филиала – Донецкого областного управления акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" вступили в сговор и организовали преступную схему противоправного получения соцвыплат.

С 2020 года по ноябрь 2021 организатор схемы подделывал документы на имя жителей временно оккупированных территорий, после чего отдавал их в органы социальной защиты, где его сообщники принимали фиктивные документы и оформляли выплаты.

За год участники схемы согласовали более 50 поддельных документов и получили денежные средства граждан из государственного бюджета, которые в дальнейшем распредели между собой. По предварительным данным, ими присваивалось в среднем 400 тыс. грн в месяц.

В ходе 11 обысков в помещениях госучреждений, а также по месту жительства их работников и организатора схемы выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, удостоверения, мобильные телефоны и денежные средства в размере 7150 долларов США , 350 евро, 24 200 грн.

Как сообщалось, в этом году Служба безопасности Украины установила более 1 тыс. фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях. В бюджет вернули более 10 млн гривен, которые выплачивались "мертвым душам" из ОРЛО.