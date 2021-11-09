Американские сенаторы инициировали ужесточение санкций против "Северного потока-2"

Законодатели считают, что проект угрожает европейской безопасности, способствует использованию энергии в качестве оружия и вредит интересам Украины.

Американские сенаторы инициировали ужесточение санкций против
Фото: en.wikipedia

Группа из шести американских сенаторов, входящих в Республиканскую партию, инициировала новые поправки в закон об оборонном бюджете США (NDAA). Поправки призваны вынудить администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против оператора газотранзитного проекта Nord Stream AG.

Сенаторы подвергли критике решение правительства США, принятое в мае этого года, сделать исключение для Nord Stream AG в вопросе введения режима санкций по соображениям национальных интересов. Законодатели считают, что проект угрожает европейской безопасности, способствует использованию энергии в качестве оружия и вредит интересам Украины, передает Голос Америки.

"После того, как администрация Байдена ранее в этом году отказалась вводить обязательные конгрессные санкции против "Северного потока-2", РоSSия ограничила транзит газа через Украину, аккумулировала войска и вооружения на границе с Украиной. Путин также публично призвал лидеров Европейского Союза быстро сертифицировать "Северный поток-2", если они хотят избежать худшего газового кризиса за многие годы в Европе", - заявил глава инициативной группы сенатор Джим Риш.

Отказ от применения санкций "дал предпочтение Путину и повредил нашему союзнику, Украине", уверен соавтор законопроекта Роб Портман. "Введение этих санкций важно для поддержки независимости Европы и энергобезопасности", - добавляет он.

"Во время, когда РоSSия ограничивает энергопоставки в Европу, администрация Байдена должна выполнить закон и ввести санкции против "Северного потока-2". Наша поправка справедливо возобновит поддерживаемые обеими партиями санкции против геополитического оружия Путина", - заявил еще один соавтор законопроекта Джон Барассо.

Соответствующее ужесточение санкций рассматривает и другая палата американского Конгресса – Палата представителей. В сентябре Палата представителей США внесла в проект NDAA поправку, устраняющую возможность предоставления исключений из санкций против участников "Северного потока-2" из соображений защиты национальных интересов.

В настоящее время проект "Северный поток-2" проходит сертификацию в Германии. У немецких властей есть время до января для сертификации проекта. После этого проект окончательного решения будет передан Европейской комиссии, у которой будет еще два месяца (в случае необходимости, они смогут продлить этот срок еще на столько же), чтобы также принять решение.

Власти ЕС должны решить, соответствует ли трубопровод европейским правилам, согласно которым газотранспортный бизнес должен быть отделен от производства и продаж. Только после этого регулирующий орган Германии сможет выдать сертификат.

Напомним, что РоSSия завершила строительство "Северного потока – 2" 10 сентября и уже заполнила техническим газом первую нить. Сертификация – последний шаг, отделяющий РоSSию от запуска газопровода.

Проект "Северный поток-2" состоит из двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После запуска "Северного потока" у РоSSии будет вся необходимая инфраструктура для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

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