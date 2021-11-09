Фигурант дела НАБУ получил обвинительный приговор, но избежал тюрьмы ввиду срока давности

Он должен был сесть на три с половиной года.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла обвинительный приговор бывшему руководителю Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Арсену Исаакяну, но освободила его от наказания в связи с истечением срока давности.

Об этом сообщается на сайте суда.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Исаакяна в начале 2016 года.

Тогда ему инкриминировали растрату государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УКУ).

Дело касалось договора между ГИФКУ и ГП "Антонов", согласно которому государственное предприятие получило инвестиционный займ в сумме 16,1 млн гривен на внедрение инновационных технологий при конструировании самолетов. В мае 2015 года действующий тогда глава ГИФКУ продал право денежного требования к ГП "Антонов" на сумму 16,1 млн гривен частной структуре за 1,5 млн гривен. Такие действия экс-главы учреждения нанесли государству ущерб на сумму более 14 млн гривен.

Позже следствие переквалифицировало действия бывшего чиновника на злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 УКУ) и хотело заключить соглашение, согласно которому Исаакян вместо шести лет в тюрьме мог отделаться условным сроком и штрафом в 17 тысяч гривен.

Суд не утвердил соглашение и начал слушать дело в общем порядке.

В ходе судебного разбирательства ВАКС еще раз переквалифицировал действия бывшего чиновника - со злоупотребления служебным положением на служебную халатность - и признал виновным по ч.2 ст.367. Исаакяну назначили наказание в размере 3 лет и 6 месяцев лишения свободы и штрафом в 12 750 гривен.

Однако ч.2 ст.367 считается преступлением средней тяжести со сроком давности всего пять лет. В этой связи Исаакяна освободили от отбывания наказания.

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ), созданное 13 апреля 2000 года, является правопреемником имущественных прав и обязанностей, в том числе по договорам о предоставлении инновационных займов, Государственного инновационного фонда и его территориальных отделений. Учредителем ГИФКУ является государство в лице Кабинета Министров Украины.

Целью ГИФКУ является осуществление финансовой поддержки субъектов хозяйственной деятельности различных форм собственности в рамках государственной инновационной политики.