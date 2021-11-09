Оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки, 8 ноября, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Водяного на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты совершили обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского противник обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра 9 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, утром 8 ноября роSSийские наемники обстреляли Болотене в Луганской области и повредили дома и линию электропередачи. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.