Минцифры откроет пункты поддержки "Дии" по всей Украине

В них можно будет получить помощь менеджеров и сгенерировать COVID-сертификат сразу после вакцинации.

Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 офлайн-пунктов поддержки приложения "Дия".

Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что такие пункты поддержки предназначены для того, чтобы украинцы могли получить помощь от менеджеров службы поддержки "Дии" и сгенерировать COVID-сертификат сразу после вакцинации.

"На прошлой неделе мы открыли пять офлайн-пунктов в Киеве . Теперь планируем до конца этой недели открыть более 100 пунктов в 20 областях страны", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В офлайн-пунктах можно будет проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и как их получить; подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дия"; определить ошибку создания сертификата и т.д.

Напомним, внутренние COVID-сертификаты в Украине бывают "желтыми" и "зелеными". "Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двудозной вакцины, они имеют более короткий срок действия, чем "зеленые". "Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки или с 14 дня после вакцинации однодозной. Срок действия сертификата – 365 дней.