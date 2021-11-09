Полиция отстранила от работы более 400 невакцинированных работников
Около 95% работников Нацполиции вакцинированы.
Национальная полиция Украины отстранила от работы 405 сотрудников, не вакцинировавшихся от коронавируса.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Укринформ.
"405 работников всего по Украине (не вакцинированы и были отстранены от работы - ред.). Они не вакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - проинформировал он.
Клименко отметил, что в Нацполиции COVID-19 болеет 2 500 человек. Около 95% работников ведомства вакцинированы.
Напомним, вчера невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы. Им не будут выплачивать зарплаты и больничные.
Сегодня Минздрав ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий. У людей есть месяц на то, чтобы привиться.