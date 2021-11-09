Полиция отстранила от работы более 400 невакцинированных работников

Около 95% работников Нацполиции вакцинированы.

Полиция отстранила от работы более 400 невакцинированных работников
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Национальная полиция Украины отстранила от работы 405 сотрудников, не вакцинировавшихся от коронавируса.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Укринформ.

"405 работников всего по Украине (не вакцинированы и были отстранены от работы - ред.). Они не вакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - проинформировал он.

Клименко отметил, что в Нацполиции COVID-19 болеет 2 500 человек. Около 95% работников ведомства вакцинированы.

Напомним, вчера невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы. Им не будут выплачивать зарплаты и больничные.

Сегодня Минздрав ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий. У людей есть месяц на то, чтобы привиться.

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