Саакашвили нанесли телесные повреждения во время перевода в больницу, – обмудсмен

Денисова также заявила, что заключенный политик помещен в больницу, которая не отвечает требованиям консилиума.

Сотрудники Специальной пенитенциарной службы Грузии нанесли телесные повреждения экс-президенту Михеилу Саакашвили из-за сопротивления переводу его в больницу из тюрьмы.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные обмудсмена Грузии.

По словам Денисовой, заключенные в учреждении №18 словесно оскорбляют Саакашвили и угрожают ему, а условия лечения в медучреждении не соответствуют нормам.

"Медицинское учреждение при учреждении исполнения наказаний № 18 г. Глдани не отвечает рекомендациям консилиума врачей и из-за отсутствия необходимого медицинского оборудования не может обеспечить надлежащего проведения реанимационных мероприятий и лечения. Это подтверждается и омбудсменом Грузии", - отметила уполномоченный по правам человека.

Она требует перевести Саакашвили в больницу с возможностью предоставления экстренных реанимационных мер.

Денисова добавила, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение в проведении встречи с ним, "учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михеила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии".

Денисова отметила, что планировала во время этой встречи получить объяснения по поводу нарушений права на жизнь и медицинскую помощь Саакашвили.

Напомним, грузинский экс-президент, гражданин Украины, глава Исполкома реформ при президенте Украины, задержан 1 октября после его приезда в Грузию. Саакашвили вернулся на родину после восьмилетнего отсутствия накануне местных выборов, в которых его партия соперничала с партией власти.

МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Саакашвили поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по 2 делам, которые тянутся с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили, сам он считает обвинения политически мотивированными. По состоянию на 9 ноября, Саакашвили голодает 40 дней.