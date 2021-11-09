В Киеве простились с Ефимом Звягильским. Приехал Ахметов

Народный депутат восьми созывов умер от осложнений коронавируса.

Фото: Макс Требухов

В Киеве в помещении клуба Кабинета министров на Институтской проходит церемония прощания с народным депутатом восьми созывов, одним из основателей Партии регионов, и.о. премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефимом Звягильским.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места происшествия.

На церемонию прощания с покойным экс-нардепом и главой правительства пришли городской голова Киева Виталий Кличко, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Наталия Королевская, лидер "Батькивщины" народный депутат Юлия Тимошенко, городской голова Донецка Александр Лукьянченко, бывшие нардепы от Партии регионов Анатолий Близнюк, Татьяна Бахтева, Анна Герман.

Также на церемонии присутствуют бывший глава Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий, бизнесмен Ринат Ахметов, а также Вадим Новинский и Борис Колесников.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Ефима Звягильского, скончавшегося 6 ноября на 88 году жизни от вызванных коронавирусом осложнений похоронят сегодня в Киеве.

Звягильский родился в Сталино (сейчас Донецк) 20 февраля 1933 года. С 1979 по 1992 год был директором шахты имени Засядько производственного объединения "Донецкуголь", а в течение 1975-1979 годов - директором шахтоуправления "Куйбышевское".

В 1993 году Звягильский был назначен первым вице-премьер-министром при главе Кабмина Леониде Кучме. После отставки Кучмы с сентября 1993 по июнь 1994 года был исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

С ноября 1994 по март 1997 проживал в Израиле, скрываясь от следствия по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В 2006 и 2007 годах Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов, в 2012 снова баллотировался от политсилы по мажоритарке.

На выборах в 2014-м Звягильский снова пошел в депутаты, но уже как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророSSийскими боевиками. В итоге выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, одержав рекордно низкое количество голосов – 1 454.

Звягильский был единственным народным депутатом, избираемым восемь раз подряд. В 2019 году он впервые с 1990 года не баллотировался в парламент.

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