В КГГА отстранили от работы семерых не вакцинированных против ковида работников

12 сотрудников имеют справки о временной отсрочке вакцинации, а один человек – медицинские противопоказания.

В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы семерых работников, не вакцинированных против коронавируса.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

По его словам, трое из отстраненных лиц – работники аппарата КГГА, и еще четверо – это работники департаментов.

До 5 ноября все работники КГГА должны были предоставить документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или получения одной дозы двудозной вакцины, или медицинское заключение о наличии противопоказаний к проведению прививок.

Работники также были заранее предупреждены, что в случае непредоставления этих документов, с 8 ноября они будут отстранены от работы.

"Мы осознаем необходимость иммунизации и собственным примером хотим показать всем киевлянам, что вакцинация от COVID-19 важна и для собственного здоровья, и для здоровья окружающих. По-моему, это вообще вопрос национальной безопасности страны. Благодаря информационной кампании, которую мы провели среди сотрудников аппарата КГГА с привлечением профессиональных консультаций медиков, нам удалось достичь, по моему мнению, высокого уровня вакцинации – почти 93% сотрудников аппарата по состоянию на сегодняшний день – вакцинированы", - отметил Загуменный.

Он сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, поскольку недавно перенесли заболевание, а один человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому не вакцинирован. Еще два человека находятся на больничном, а один государственный служащий – в отпуске, поэтому их вакцинальный статус будет установлен впоследствии, и будет принято соответствующее решение.

"В целом средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября, составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", – отметил Загуменный и добавил, что отстраненные работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, или после получения вакцинации и предоставления документа, это подтверждающего.

Руководитель аппарата подчеркнул, что на период отстранения от работы заработная плата не сохраняется.

Напомним, Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы не привитых от коронавируса чиновников и педагогов. Отстранение будет продолжаться до момента прививки работника хотя бы одной дозой противоковидной вакцины. Имеющие противопоказания к вакцинации должны предъявить работодателю соответствующий документ.