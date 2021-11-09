Герман Галущенко незаконно подключился к газовой трубе и заплатит 76000 гривен долга

Министр энергетики Герман Галущенко по решению суда обязан оплатить газовый долг в размере 76 тысяч гривен за незаконное использование газового счетчика.

В ноябре 2018 года облгаз отключил министра от газоснабжения, после того, как в его доме были выявлены признаки несанкционированного восстановления подачи газа — повреждение пломбировки. Представителями облгаза был составлен акт о нарушениях, который подписал один из представителей Галущенко и его охранник.

Во время рассмотрения дела стороны пытались обоюдно решить данный вопрос. Для этого министру нужно было допустить представителей облгаза к счетчику для проверки правильности его работы. Когда счетчик взяли на проверку, то было обнаружено, что он был подключен с нарушениями.

Галущенко об этом не упомянул. По его словам, счетчик газа сломался и показывал завышенные данные. Министр просил признать задолженность за потребленный газ необоснованной, осуществить перерасчет оплаты и восстановить газоснабжение, которое было отключено.

Суд постановил признать задолженность обоснованной, и теперь министр энергетики обязан выплатить предприятию "Киевоблгаз Сбыт" стоимость потребленного газа за период 2018-2019 годы. Сумма задолженности - 76 тысяч гривен. Министр имеет право подать апелляцию, которую суд рассмотрит.

Ранее сообщалось, что треть газа, припасенного на зиму в подземных хранилищах, принадлежит совладельцу Укрнафты Игорю Коломойскому.