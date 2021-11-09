ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19

С туристическими поездками в Европу могут возникнуть проблемы.

ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" из-за вспышки COVID-19
Фото: dpsu.gov.ua

Европейский Союз во вторник, 9 ноября, официально сообщил о решении ввести ограничения на въезд для граждан Украины из-за вспышки COVID-19.

На сайте Европейской комиссии говорится, что вместе с Украиной из "зеленого списка" исключили Сингапур.

Принятые рекомендации касаются необязательных, то есть туристических поездок. Впрочем, за странами Евросоюза остается право пропускать через границу полностью вакцинированных путешественников.

Список стран "зеленой зоны" пересматривается в ЕС каждые две недели.

Сейчас он выглядит следующим образом:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай (при условии подтверждения взаимности), Гонконг, Макао, Тайвань.

Украина находилась в нем с 15 июля.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на прошлой неделе пообещал, что несмотря на исключение из "зеленого списка", тотального закрытия границ Евросоюза для граждан Украины не будет. "Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", - заявил министр.

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине находятся на максимальных уровнях за все время пандемии. Суточное количество новых случаев коронавирусной болезни на прошлой неделе начало приближаться к 30 тысячам, а количество пациентов в больницах достигает 54 тысяч.

Сильная вспышка COVID-19 связана с распространением более заразного дельта-варианта коронавируса, а также низким уровнем вакцинации населения.

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