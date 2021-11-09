Черкасская область перейдет в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом на брифинге во вторник, 9 ноября, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в "красном" уровне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины.

"Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской - восемнадцатой - области в "красный" уровень эпидемической опасности", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская области.

Напомним, что с 15 октября в "красную" зону вошла Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области, с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, с 1 ноября – Киев , с 8 ноября – Волынская область.

На этой неделе Кабинет министров сообщил, что в Херсонской области динамика заболеваемости уже улучшается, и этот регион может одним из первых выйти из "красной" зоны.