Черкасская область перейдет в "красную" зону

В зоне риска – Винницкая и Харьковская области.

Черкасская область перейдет в "красную" зону
Фото: Вики/Вальдимар

Черкасская область перейдет в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом на брифинге во вторник, 9 ноября, сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в "красном" уровне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины.

"Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской - восемнадцатой - области в "красный" уровень эпидемической опасности", - сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что в зоне риска находятся Винницкая и Харьковская области.

Напомним, что с 15 октября в "красную" зону вошла Херсонская область, с 18 октября – Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области, с 23 октября – Сумская область, с 26 октября – Ровенская и Николаевская области, с 30 октября – Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская и Львовская области, с 1 ноября – Киев, с 8 ноября – Волынская область.

На этой неделе Кабинет министров сообщил, что в Херсонской области динамика заболеваемости уже улучшается, и этот регион может одним из первых выйти из "красной" зоны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан УкраиныЗеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для граждан Украины
Послы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУПослы G7 призывают Украину принять законопроект о реформе СБУ
Politico обнародовало спутниковые фото дислоцированных неподалеку от Украины роSSийских войскPolitico обнародовало спутниковые фото дислоцированных неподалеку от Украины роSSийских войск
Зеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетикеЗеленский поговорил с Блинкеном о Донбассе и энергетике
Генсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным КрымомГенсек Совета Европы посетила админграницу с оккупированным Крымом
Блок рекламы


Похожие новости
Волынская область с 8 ноября переходит в "красную" зонуВолынская область с 8 ноября переходит в "красную" зону
Ляшко: "Волынская область будет отнесена к "красной" зоне"
Ляшко: Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут войти в "красную" зонуЛяшко: Волынская, Харьковская и Тернопольская области могут войти в "красную" зону
Минздрав заявил о стабилизации ситуации в областях, которые первыми вошли в "красную" зонуМинздрав заявил о стабилизации ситуации в областях, которые первыми вошли в "красную" зону
Политзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокатПолитзаключенного Ивана Яцкина этапируют в Кемеровскую область РФ, - адвокат
Болгария внесла Украину в "красную" карантинную зонуБолгария внесла Украину в "красную" карантинную зону
Львов уже завтра могут перевести в "красную зону", - СадовыйЛьвов уже завтра могут перевести в "красную зону", - Садовый
В Херсонскую область привезли мобильный госпиталь для размещения ковид-пациентовВ Херсонскую область привезли мобильный госпиталь для размещения ковид-пациентов
Ровенская и Николаевская области со вторника перейдут в "красную" карантинную зонуРовенская и Николаевская области со вторника перейдут в "красную" карантинную зону
Кличко предупредил о переходе Киева в "красную" зонуКличко предупредил о переходе Киева в "красную" зону
Последние новости
Подгружаем последние новости