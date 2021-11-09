В Украине завершилось формирование Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов ВСП

В понедельник, 8 ноября, завершилось формирование первого состава Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

В него вошли три члена от международных организаций и три - от Совета судей:

Роберт Корди, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке;

Энтони Гупер, английский судья в отставке, работавший в Апелляционном суде по уголовным и гражданским делам Англии и Уэльса;

Лавли Перлинг, бывший генеральный прокурор Эстонии;

Лев Кишакевич, судья Кассационного уголовного суда;

Юрий Трясун, судья Киевского апелляционного суда;

Владимир Северин, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке.

Президент Владимир Зеленский, который был инициатором судебной реформы и создания Этического совета, выразил надежду на скорейшее начало его работы.

"Несмотря на значительное сопротивление, нам удалось начать важнейший этап инициированных мной изменений в судебной системе. Формирование доброчестных Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины поможет восстановить доверие украинцев к судебной власти и обеспечить дальнейшую очистку системы", - сказал он.

Этический совет в течение шести месяцев со дня его образования должен осуществить единовременную оценку соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности действующих членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного Суда), избранных или назначенных на должность до августа 2021 года.

Напомним, что Высший совет правосудия отвечает за назначение, перевод, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, отстранение, а также предоставление разрешения на задержание и арест судей. Он также занимается вопросами отправления судьи в отставку и соблюдения им этических норм.

В 2020 году Конституционный суд признал частично неконституционной судебную реформу президента Владимира Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по доброчестности и этике при ВСП.

В июле 2021 года вместо него был создан Этический совет, однако его легитимность также обжалуется в Конституционном суде. Решение по этому вопросу пока не было принято.