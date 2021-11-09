В Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция" Куликовского

Террорист по прозвищу "Палыч" лично пытал пленных.

В Киеве задержали главного палача донецкой тюрьмы
Фото: Вчасно

В Киеве задержали военного преступника, пытавшего людей в оккупированном пророSSийскими боевиками Донецке, террориста по прозвищу "Палыч" Дениса Куликовского.

Об этом сообщил журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена "ДНР" в 2019 году.

"Задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", - написал он в фейсбуке.

Куликовский Денис Павлович, также известный как "Палыч" или "Аид", - уроженец Донецкой области, после событий 2014 года присоединившийся к рядам террористов "ДНР." Ориентировочно в 2015-2018 годах "Палыч" руководил тюрьмой "Изоляция" – бывшей художественной платформой города Донецка, которую боевики переоборудовали в концлагерь.

Куликовский Денис (Палыч)
Фото: facebook/Станислав Асеев
Куликовский Денис (Палыч)

Многие бывшие узники "Изоляции" с ужасом вспоминают Куликовского как главного палача тюрьмы. Садист обрек людей на пытки и иногда лично пытал пленных и простых граждан, обвиняемых в деятельности против так называемой "ДНР."

По словам его жертв, под руководством "Палыча" заключенных избивали, резали, душили, топили, пытали электрическим током и насиловали. Кроме этого, Куликовский практиковал такие методы психологического воздействия, как захоронение заживо и инсценировка расстрелов.

Напомним, ранее при поддержке Bellingcat были установлены ключевые военные преступники с роSSийским гражданством, захватившие фонд "Изоляция".

"Изоляция" – это негосударственный фонд, открытый в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Фонд осуществляет свою деятельность по трем направлениям: специальные арт-проекты в диалоге с территорией Изоляции, образовательные программы и проекты, ориентированные на активизацию жизни сообществ. После захвата здания боевиками в 2014 году фонд переехал в Киев.

9 июня 2020 года, в шестую годовщину захвата "Изоляции", фонд объявил, что намерен вернуться на Донбасс.

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