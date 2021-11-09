Минздрав ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий
У людей есть месяц на то, чтобы привиться.
Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.
Об этом сообщается на сайте министерства.
Приказ, вступивший в силу 9 декабря, обязывает вакцинироваться сотрудников:
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предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
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учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
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компаний, учреждений и организаций, включенных в список объектов гос принадлежности, имеющих стратегическое значение для экономики и сохранности страны.
Стратегически важны большое количество предприятий, в том числе порты, железная дорога, "Нафтогаз", государственные банки и т.д. Полный перечень – на сайте Верховной Рады.
Тех, кто не захочет вакцинироваться, отстранят от работы без сохранения заработной платы.
Напомним, что с 8 ноября вакцинация от COVID-19 обязательна для педагогов и государственных служащих центральных и местных органов власти.