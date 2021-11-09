Минздрав ввел обязательную вакцинацию для соцработников и сотрудников стратегически важных предприятий

У людей есть месяц на то, чтобы привиться.

Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Приказ, вступивший в силу 9 декабря, обязывает вакцинироваться сотрудников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

компаний, учреждений и организаций, включенных в список объектов гос принадлежности, имеющих стратегическое значение для экономики и сохранности страны.

Стратегически важны большое количество предприятий, в том числе порты, железная дорога, "Нафтогаз", государственные банки и т.д. Полный перечень – на сайте Верховной Рады.

Тех, кто не захочет вакцинироваться, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, что с 8 ноября вакцинация от COVID-19 обязательна для педагогов и государственных служащих центральных и местных органов власти.