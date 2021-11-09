Украина до конца недели получит 2,4 млн доз вакцины Pfizer, - Ляшко

По состоянию на 8 ноября в Украину ввезено уже почти 31 млн доз вакцины.

На этой неделе Украина получит около 2 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня в Украину мы завезли уже почти 31 млн доз вакцины. На этих выходных приехало 1,4 млн доз Pfizer, 3 млн Moderna. На неделе мы ждем еще 1 млн Pfizer вторник-среда, и к концу недели еще 1,5 млн Pfizer. То есть вакцины более чем достаточно, делать прививки для того, чтобы защититься", - сказал Ляшко.

Напомним, компания Pfizer Inc. 5 ноября заявила, что разработанный ею противирусный препарат Paxlovid на 89% снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19.