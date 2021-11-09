Зеленский обсудил с президентом Польши наплыв нелегалов из Беларуси и "Северный поток-2"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обменялись мнениями относительно сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе. Глава Украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток-2".

"Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока-2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту", - говорится в заявлении.

Сообщается, что главы государств также уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации на востоке Украины.

Отдельно президент Украины коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в нынешних сложных эпидемических условиях. Он убежден, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Республику Польша .

Глава Украинского государства отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Лидеры также договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.