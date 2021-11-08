Власти Грузии объяснили причину перевода Саакашвили в тюремную больницу

Это решение было связано с отказом экс-президента Грузии от лечения.

Перевод бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения в тюремную больницу в Тбилиси было связано с его отказом от лечения.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает "Интерфакс-Украина".

"Михеил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему оказывали и соответственно увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", - сказал Брегадзе в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Министр добавил, что это решение было принято в целях безопасности Саакашвили.

Ранее сегодня стало известно, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили перевезли в больницу для осужденных. МИД Украины направил Грузии ноту из-за такого решения.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к властям Грузии и призвала обеспечить надлежащим лечением Саакашвили, который является гражданином Украины. Она пояснила, что из-за распространения в СМИ сообщений о якобы приеме пищи Саакашвили он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. "Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов – не что иное как способ лишения его жизни", – подчеркнула Денисова.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

28 октября Саакашвілі согласился лечиться и сотрудничать с врачами. Однако уже на следующий день политик заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур.

3 ноября президент страны Саломе Зурабишвили повторила, что не помилует Саакашвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.