МИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу

Украина призывает доставить Саакашвили в гражданское медицинское учреждение.

МИД Украины направил Грузии ноту из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу
Фото: interpressnews.ge

Министерство иностранных дел Украины разочаровано переведением бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу.

"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - подчеркнули в министерстве.

Ранее сегодня стало известно, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в больницу. В Пенитенциарной службе Грузии уточнили, что Саакашвили отправили в больницу для осужденных.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к властям Грузии и призвала обеспечить надлежащим лечением Саакашвили, который является гражданином Украины. Она пояснила, что из-за распространения в СМИ сообщений о якобы приеме пищи Саакашвили он с 6 ноября отказался от каких-либо лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. "Побуждение Михеила отказаться от этих препаратов – не что иное как способ лишения его жизни", – подчеркнула Денисова.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия. Грузинские правоохранители задержали политика и доставили в изолятор. МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. В знак протеста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.

28 октября Саакашвілі согласился лечиться и сотрудничать с врачами. Однако уже на следующий день политик заявил, что отказывается от сотрудничества с консилиумом врачей, от анализов и медицинских процедур.

3 ноября президент страны Саломе Зурабишвили повторила, что не помилует Саакашвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.

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