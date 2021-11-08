МОЗ утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации против ковида

В справке должен быть обязательно указан срок действия противопоказаний.

МОЗ утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации против ковида
Фото: ck-oda.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что соответствующая форма №028-1/о "Вывод врача относительно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению была утверждена приказом МОЗ №2392 от 2 ноября 2021 года.

Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок", утвержденного приказом МОЗ от 16 сентября 2011 №595, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 за №1159/19897 (в редакции приказа МОЗ от 11 октября 2019 №2070).

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

МОЗ ранее уже публиковало разъяснения, какие есть противопоказання к вакцинации против коронавирусной болезни Их полный перечень можно найти по ссылке.

В МОЗ также напомнили, что постоянные противопоказания могут быть к прививке конкретной вакциной от COVID-19, например тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов. Напомним, люди с противопоказаниями к прививке против ковида смогут получить справку с 8 ноября.

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