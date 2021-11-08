К ТКГ по Донбассу присоединились Верещук и нардеп Костин

После назначения Алексея Резникова на должность министра обороны временно исполнять обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будет народный депутат, представитель в подгруппе по политическим вопросам Андрей Костин. Также к работе ТКГ присоединится Ирина Верещук, которая на прошлой неделе была назначена министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Он отметил, что делегация Украины должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.

"Офис Президента отмечает необходимость активизировать работу над освобождением удерживаемых лиц, обеспечением нормальных условий работы КПВВ на линии соприкосновения. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля за государственной границей на Донбассе. Если роSSийская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться и с тем, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты «Минска»", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Никифоров отметил, что РоSSийская Федерация уже давно держит у границ Украины специфические группировки войск, и над этим вопросом работают украинские спецслужбы и международные партнеры.

"Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения и стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ . Но выводы относительно конкретных целей РоSSии и возможного развития событий на границе пока делать преждевременно. Главное, что у Украины и наших партнеров есть полная и оперативная коммуникация на разных уровнях, и мы готовы реагировать на любые сценарии", - сказал спикер президента.

Никифоров также отметил, что "Нормандский формат" является безальтернативной площадкой для проведения переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины, и ответственность за задержку в продвижении переговорного процесса лежит на роSSийской стороне.

"РоSSийская сторона остается единственной ответственной за задержку в Нормандском формате. Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров – получение результата. Если роSSийская сторона настаивает, что итог должен быть известен начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ждет мира, и РоSSия должна внести свой вклад в его достижение", - добавил он.

Напомним, 5 ноября Зеленский вывел Резникова из состава украинской делегации в ТКГ. Глава делегации Украины Леонид Кравчук проходит реабилитацию в Германии. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению обязанностей главы делегации до конца года.