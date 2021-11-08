Зеленский подписал закон о статусе НАБУ

Документ приводит в соответствие с Конституцией закон о НАБУ и изменяет статус Бюро.

Зеленский подписал закон о статусе НАБУ
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Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствии с требованиями Конституции».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

19 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро".

Документ приводит в соответствие с Конституцией закон о НАБУ и изменяет статус Бюро. НАБУ становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и перестает быть государственным правоохранительным органом, сообщили в пресс-службе парламента.

В документ также внесли правку, запрещающую Кабинету Министров вмешиваться в деятельность НАБУ. Законопроект, кроме того, определит особенности применения законодательства о госслужбе для независимости НАБУ.

Кроме того, устанавливается конкурсный отбор директора: правительство будет назначать (а также в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия.

Действующего директора НАБУ Артема Сытника назначал президент – в то время Петр Порошенко. После этого Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Суд пришел к выводу, что пятый президент Петр Порошенко, издавая указ о назначении Сытника в 2015 году, превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет Министров.

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